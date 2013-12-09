更正-香港新股：光大银行H股招股价区间3.83-4.27港元，最高筹资217亿港元

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
(因英文原文有误，标题及内文最高筹资额应为“217亿港元”，非“215亿港元”，并更新具体发售股份为“50.8亿股”)
路透香港12月9日 - 中国光大银行 周一表示，将自明日起为其28亿美元的香港H股首次公开发行（IPO）进行招股事宜。
根据相关文件，该股招股价区间在3.83-4.27港元，预计发售50.8亿股股份，最高可筹资约217亿港元。
招股书显示，光大银共获19名基础投资者认购价值17.4亿美元股份，其中包括中国海运 ，保德信金融（Prudential Financial）。
中国光大证券，中金公司，摩根士丹利以及瑞银为全球共同协调人，光大银新股编号为 。（完）
(编译 李珊珊; 审校 张喜良)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)