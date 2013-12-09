更正-香港新股：光大银行H股招股价区间3.83-4.27港元，最高筹资217亿港元

(因英文原文有误，标题及内文最高筹资额应为“217亿港元”，非“215亿港元”，并更新具体发售股份为“50.8亿股”)

路透香港12月9日 - 中国光大银行 周一表示，将自明日起为其28亿美元的香港H股首次公开发行（IPO）进行招股事宜。

根据相关文件，该股招股价区间在3.83-4.27港元，预计发售50.8亿股股份，最高可筹资约217亿港元。

招股书显示，光大银共获19名基础投资者认购价值17.4亿美元股份，其中包括中国海运 ，保德信金融（Prudential Financial）。

中国光大证券，中金公司，摩根士丹利以及瑞银为全球共同协调人，光大银新股编号为 。（完）