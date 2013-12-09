欧洲金融：银行在ECB资产质量审查前削减风险，但尚未增提坏账拨备

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
瑞银(UBS) 在第三季通过退出衍生品仓位，削减了90亿瑞郎(100亿美元)风险加权资产，而西班牙的Bankia 拿有风险的房地产资产，从国有的"不良资产银行"Sareb换到195亿欧元(266亿美元)的政府担保债券。
但在这些银行中，约有三分之二在第三季提取的坏账拨备要低于上年同期，而所提拨备相对于问题贷款的比例--坏账“覆盖率”仅略微上升。
瑞银的欧洲银行业务联合主管John Paul Crutchley认为，到时候他们会增提拨备，就像美国业者在美联储年度审查之前做好准备一样，所以评估不会挖掘出意外的糟糕结果。
他与Berenberg银行的分析师James Chappell都预计，随着进一步了解ECB将在欧元区采取什么评估标准，以及欧元区以外国家监管当局的评估标准，第四季银行业会采取更多行动。
在布鲁塞尔近期一次行业活动上，欧洲央行的资产质量审查工作小组主管Anthony Kruizinga被问及，如果审查活动的相关细节还不明朗，银行应该如何准备年底的财务报表。他的回答是银行应该更加谨慎。(完) (编译 洪曦/隋芬; 审校 张涛)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)