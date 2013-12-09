欧洲金融：银行在ECB资产质量审查前削减风险，但尚未增提坏账拨备

瑞银(UBS) 在第三季通过退出衍生品仓位，削减了90亿瑞郎(100亿美元)风险加权资产，而西班牙的Bankia 拿有风险的房地产资产，从国有的"不良资产银行"Sareb换到195亿欧元(266亿美元)的政府担保债券。

但在这些银行中，约有三分之二在第三季提取的坏账拨备要低于上年同期，而所提拨备相对于问题贷款的比例--坏账“覆盖率”仅略微上升。

瑞银的欧洲银行业务联合主管John Paul Crutchley认为，到时候他们会增提拨备，就像美国业者在美联储年度审查之前做好准备一样，所以评估不会挖掘出意外的糟糕结果。

他与Berenberg银行的分析师James Chappell都预计，随着进一步了解ECB将在欧元区采取什么评估标准，以及欧元区以外国家监管当局的评估标准，第四季银行业会采取更多行动。

在布鲁塞尔近期一次行业活动上，欧洲央行的资产质量审查工作小组主管Anthony Kruizinga被问及，如果审查活动的相关细节还不明朗，银行应该如何准备年底的财务报表。他的回答是银行应该更加谨慎。(完) (编译 洪曦/隋芬; 审校 张涛)