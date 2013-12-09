台湾汇市：台币/美元收创逾两周高位，料区间盘整态势持续

* 台币汇价收在逾两周高位 * 成交量不算太大 * 年底前料盘整格局持续，区间在29.5-29.75 路透台北12月9日 - 台币兑美元 周一收创逾两周高位，惟午后升幅收敛。虽然 美国非农就业数据强劲，但并未带动国际美元的升势，且午后外资美元买盘释出，台币升势 放缓；各方多预料，年底之前台币区间盘整态势仍将持续。 汇银人士指出，虽然韩元汇价今日盘中一度触及28个月高位，台湾汇市也见外资汇入， 但央行也在29.550以下布局美元买单阻升台币。交易员认为，台湾经济基本面落后韩国，汇 价较韩元偏弱属正常，与韩元偏强的走势可能脱钩；午后外资及本地进口商反手买汇，则限 缩了台币升势。 〞最近汇市的成交量还蛮少的，波动可能不会很大。〞一家小型民营银行交易员表示。 台币前波收盘高位为11月20日的29.572。 他们预估，若是国际汇市没有消息面的大变化，则年底之前可能多在29.5-29.75区间盘 整。台北、元太外汇经纪公司今日成交总量8.52亿美元，虽较上周五的共6.3亿为高，但不 及上周四的9.03亿美元。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度午后 较上午略微缩小，显示美元看升气氛转浓；一个月期远汇 尾盘报价来到29.50 8/29.523，上日尾盘则收报29.500。 韩元兑美元 周一在本地市场收高，并触及28个月最强水准，因上周美国公布强劲 的非农就业报告激发乐观情绪，鼓舞投资者对风险资产的偏好。周一盘中，韩元/美元一度 触及1,052.0，创2011年8月2日以来最强。 韩国第三季GDP修正后较上年同期增长3.3%，较台湾第三季经济成长率仅1.66%为高；台 湾官方更下修今年GDP成长率预估至仅1.74%、明年GDP仅2.59%，偏低于金融市场的预估。 今日台币实质交易区间主要在29.540-29.580，上日交投则在29.570-29.591。 乐观的美国就业数据令台湾股市周一随区域多数股市上扬，大盘加权股价指数 一度突破两年四个月盘中高点，惟投资人追高心态谨慎，使得量能未明显放大，终场指数自 日高收敛，以上涨0.92%作收。 至于外资周一在台股买超86.56亿台币，创12月以来最高，并转卖为买；上交易日修正 后为卖超3.93亿台币。 本周全球重要经济数据以及事件分别为： 周一：美国11月就业趋势指数；美国财长杰克卢和美联储主席贝南克参加金融稳定监管 委员会(FSOC)会议；美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话；欧元区 和欧盟财长会议(至10日)； 周二：中国11月社会消费品零售总额和工业增加值美国10月批发(趸售)库存； 周三：新西兰央行利率决定 周四：美国11月进出口物价、一周初请失业金人数、11月零售销售；韩国央行公布利率 决议瑞士央行举行货币政策会议； 周五：美国PPI；美国一周ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.630 29.665 29.540-29.665 29.665 5.75 4.61 元太外汇经纪公司 29.625 29.652 29.541-29.625 29.569 2.77 1.69 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.255/-0.225 -0.245/-0.215 (完)