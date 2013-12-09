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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:44 BJT

台湾汇市：台币/美元收创逾两周高位，料区间盘整态势持续

* 台币汇价收在逾两周高位
    * 成交量不算太大
    * 年底前料盘整格局持续，区间在29.5-29.75

    路透台北12月9日 - 台币兑美元 周一收创逾两周高位，惟午后升幅收敛。虽然
美国非农就业数据强劲，但并未带动国际美元的升势，且午后外资美元买盘释出，台币升势
放缓；各方多预料，年底之前台币区间盘整态势仍将持续。
    
    汇银人士指出，虽然韩元汇价今日盘中一度触及28个月高位，台湾汇市也见外资汇入，
但央行也在29.550以下布局美元买单阻升台币。交易员认为，台湾经济基本面落后韩国，汇
价较韩元偏弱属正常，与韩元偏强的走势可能脱钩；午后外资及本地进口商反手买汇，则限
缩了台币升势。 
        
    〞最近汇市的成交量还蛮少的，波动可能不会很大。〞一家小型民营银行交易员表示。
台币前波收盘高位为11月20日的29.572。
    
    他们预估，若是国际汇市没有消息面的大变化，则年底之前可能多在29.5-29.75区间盘
整。台北、元太外汇经纪公司今日成交总量8.52亿美元，虽较上周五的共6.3亿为高，但不
及上周四的9.03亿美元。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度午后
较上午略微缩小，显示美元看升气氛转浓；一个月期远汇 尾盘报价来到29.50
8/29.523，上日尾盘则收报29.500。   
    
    韩元兑美元 周一在本地市场收高，并触及28个月最强水准，因上周美国公布强劲
的非农就业报告激发乐观情绪，鼓舞投资者对风险资产的偏好。周一盘中，韩元/美元一度
触及1,052.0，创2011年8月2日以来最强。 
    
    韩国第三季GDP修正后较上年同期增长3.3%，较台湾第三季经济成长率仅1.66%为高；台
湾官方更下修今年GDP成长率预估至仅1.74%、明年GDP仅2.59%，偏低于金融市场的预估。
  
    今日台币实质交易区间主要在29.540-29.580，上日交投则在29.570-29.591。
     
    乐观的美国就业数据令台湾股市周一随区域多数股市上扬，大盘加权股价指数 
一度突破两年四个月盘中高点，惟投资人追高心态谨慎，使得量能未明显放大，终场指数自
日高收敛，以上涨0.92%作收。   
    
    至于外资周一在台股买超86.56亿台币，创12月以来最高，并转卖为买；上交易日修正
后为卖超3.93亿台币。 
     
    本周全球重要经济数据以及事件分别为：
    周一：美国11月就业趋势指数；美国财长杰克卢和美联储主席贝南克参加金融稳定监管
委员会(FSOC)会议；美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话；欧元区
和欧盟财长会议(至10日)；
    周二：中国11月社会消费品零售总额和工业增加值美国10月批发(趸售)库存；
    周三：新西兰央行利率决定
    周四：美国11月进出口物价、一周初请失业金人数、11月零售销售；韩国央行公布利率
决议瑞士央行举行货币政策会议；
    周五：美国PPI；美国一周ECRI经济领先指标。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.630      29.665    29.540-29.665   29.665     5.75    4.61
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.625      29.652    29.541-29.625   29.569     2.77    1.69
                                                                          
 
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 美元/台币一个月期         -0.060/-0.050       -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.255/-0.225       -0.245/-0.215
 (完)
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