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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:39 BJT

背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

路透12月9日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。

根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)已发行及确定发行总额为106亿元人民币。

各档宝岛债次级交易代码请参阅

以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：

(由公司发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期

2013.5 东元电机 3.0 3.00 3

2013.5 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 *2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3

2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2

10.0 3.25 3

2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3

4.0 3.70 5

2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3

2.5 3.60 5

2013.6 德意志银行 10.0 2.45 3

1.0 2.65 5

(附带选择权)

2013.5 彰化银行 10.0 2.90 3

2013.3 中国信托银行 10.0 2.90 3

注: *表新增 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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