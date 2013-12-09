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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:43 BJT

新兴汇市：泰铢受累于反政府活动而脱离高位，韩元创28个月高点

多数新兴亚币走强，因中国贸易数据强劲，以及人民币 升向纪录高点。

同时，菲律宾披索兑美元 跌0.4%至44.15披索，为9月9日以来最低，交易商指因企业有美元买需。

印尼卢比 同样下滑，因国内公司购入美元。

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.13 102.92 -0.20 -15.84 86.79

坡元 1.2514 1.2490 -0.19 -2.36 1.2219

台币 29.630 29.665 +0.12 -1.67 29.136

韩元 1052.90 1058.00 +0.48 +1.68 1070.60

泰铢 32.13 32.33 +0.62 -4.73 30.61

菲律宾披索 44.13 43.97 -0.36 -6.98 41.05

印尼卢比 11970.00 11950.00 -0.17 -19.55 9630.00

印度卢比 61.13 61.41 +0.46 -10.04 54.99

马币 3.2145 3.2235 +0.28 -4.87 3.0580

人民币 6.0713 6.0817 +0.17 +2.62 6.2303

(完)

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