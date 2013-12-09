新兴汇市：泰铢受累于反政府活动而脱离高位，韩元创28个月高点

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
多数新兴亚币走强，因中国贸易数据强劲，以及人民币 升向纪录高点。
同时，菲律宾披索兑美元 跌0.4%至44.15披索，为9月9日以来最低，交易商指因企业有美元买需。
印尼卢比 同样下滑，因国内公司购入美元。
亚洲 当日 今年以来 2012年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 103.13 102.92 -0.20 -15.84 86.79
坡元 1.2514 1.2490 -0.19 -2.36 1.2219
台币 29.630 29.665 +0.12 -1.67 29.136
韩元 1052.90 1058.00 +0.48 +1.68 1070.60
泰铢 32.13 32.33 +0.62 -4.73 30.61
菲律宾披索 44.13 43.97 -0.36 -6.98 41.05
印尼卢比 11970.00 11950.00 -0.17 -19.55 9630.00
印度卢比 61.13 61.41 +0.46 -10.04 54.99
马币 3.2145 3.2235 +0.28 -4.87 3.0580
人民币 6.0713 6.0817 +0.17 +2.62 6.2303
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/隋芬)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。