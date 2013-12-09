中国评级：主权及企业评级展望稳定，NCD推出对银行利润影响不大--穆迪

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透上海12月9日 - 穆迪投资者服务公司今日表示，十八届三中全会之后，对于中国经济转型期间的主权，企业和银行的展望，虽然存在各种不利因素，但均为稳定。
该展望是穆迪公司周一在上海举办年度研讨会期间对外发布的，该研讨会将讨论中国经济结构调整及增长放缓情况下的发展新动力.
对未来两年全球宏观经济展望，也是更加稳定，但存在不利风险，例如美国货币刺激计划无序退出，银行的情况或改革不足导致欧元区动荡，以及来自全球资产市场或美国财政僵局的冲击。
穆迪主权风险部高级副总裁TOM Byrne表示：”我们对中国（Aa3/稳定）主权评级展望为稳定，并预计其经济仍将保持相对强劲的增长。不过随着固定总资本形成增速放缓，2014年中国经济将以7-8%左右的速度增长。“
在谈到未来是否未来会对中国地方政府进行评级时，穆迪相关人士表示，因为地方政府此前已由财政部代理发行国债，因此穆迪内部对中国地方政府的评级情况已有分析，但并未对外公开发布，未来若中国地方政府境外发行美元债，会相应推出针对地方政府的评级。
另外，针对同业存单(NCD)对中国银行业利润及评级的影响，穆迪相关人士表示，同业存款对银行的利润影响不大，但增加了新的流动性管理工具，是为利好。（完） (发稿 徐永 审校 黄凯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。