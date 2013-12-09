台湾已公布经济指标--2013/12/10

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 10月 +0.78% +0.60% r 12/24 -- 季调失业率 10月 4.17% 4.18% 12/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.67% 0.64% 1/6 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,155.59 4,156.01 1/6 -- *商品出口(y/y) 11月 0.0% -1.5% 1/7 -- *商品进口(y/y) 11月 -0.5% -2.8% 1/7 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +5.99% +5.54% 12/25 -- 外销订单(y/y) 10月 +3.2% +2.0% 12/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r -- -- 值 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。