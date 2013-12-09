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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:53 BJT

香港个股：人保旗下寿险分支获保监会批覆可发行不超过60亿元次级债

路透香港12月9日 - 按保费计为中国第五大人身险公司--中国人民保险集团 周一宣布，其附属公司中国人民人寿保险股份有限公司（人保寿险）近日获得中国保监会批覆，同意其在六个月内可以定向发行规模至多60亿元人民币的次级债。

人保集团的声明称，人保寿险可在批覆有效期即六个月内，定向发行10年期次级定期债务，并要求人保寿险向中国保监会报告相关募集情况。

声明称，人保寿险将根据其业务发展情况、偿付能力充足水平、财务状况、宏观环境等因素，综合考虑相关事宜以决定发行条件、发行时机、发行规模等。

人保集团今天小幅收高0.25%，报3.95港元，过去一个月累积升近8%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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