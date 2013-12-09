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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:59 BJT

《全球汇市》美中数据向好提振欧元，打压美元和日圆

美元兑日圆 在上周五大涨1.1%之后，持坚于103.15日圆，距离上周二的六个月高位103.38并不远。

在日本央行超宽松政策之下，日圆持续看贬。

周一公布的数据显示，日本10月经常帐意外录得赤字，支撑美元/日圆。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3714 1.3703 +0.08 +3.94 1.3194

美元/日圆 103.11 102.90 +0.20 +18.87 86.74

欧元/日圆 141.43 141.01 +0.30 +23.57 114.45

美元/瑞郎 0.8917 0.8921 -0.04 -2.60 0.9155

英镑/美元 1.6365 1.6347 +0.11 +0.70 1.6251

美元/加元 1.0650 1.0634 +0.15 +7.35 0.9921

澳元/美元 0.9085 0.9100 -0.16 -12.59 1.0393

新西兰元/美元 0.8292 0.8281 +0.13 +0.11 0.8283

欧元/瑞郎 1.2233 1.2221 +0.10 +1.31 1.2075

欧元/英镑 0.8378 0.8388 -0.12 +3.25 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9199 8.9133 +0.07 +3.99 8.5777

美元/挪威克朗 6.1488 6.1484 +0.01 +10.53 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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