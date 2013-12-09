台湾经济指标预测--12月10日至2014年2月20日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *12月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/20 1600 外销订单 11月 -- +3.2% *12月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/23 0830 季调失业率 11月 -- 4.17% 12/24 1600 工业生产 11月 -- +0.78% 12/25 1610 M2年增率 11月 -- +5.99% *1月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/6 1610 外汇存底 12月底 -- 4,155.59亿美元 1/6 0830 消费者物价 12月 -- +0.67% 指数(CPI) *1/7 1600 出口 12月 -- 0.0% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.66% -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。