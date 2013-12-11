《焦点》中国央行尝试减少常态式干预，汇改前奏曲响起

* 人民币汇率再现闪电式升值

* 今年人民币升值步伐明显加快

* 配合44号文出台，中国为退出汇市干预预留空间

* 人民币升值仍是大趋势

作者 李文科/李然

路透北京12月11日 - 人民币汇率改革的巨幕在2013年末缓缓被拉起。中国正在为实现其逐步退出外汇市场常态式干预的承诺付出努力。

时隔两个月，伴随中国贸易顺差创五年新高，上周末人民币兑美元即期 再现“闪电式”升值，连续突破纪录关口，朝6.07挺进。起因疑似干预的大行购汇盘一度消失。

尽管没有人相信中国将会一鼓足气全面放开汇率市场，甚至还不会松动中间价改革，但配合外管局同时出台44号文强化管理资金流入的规定，中国监管层可能就此逐步减少常态式干预、让汇率顺应市场的步伐，从而为汇改进一步推进提供可能。

“在僵持在6.09元附近一个月之后，央行主动调高中间价引导人民币汇价升值，是顺应市场需求，也可能就此启动了汇改的前奏。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。

自上周五以来，短短两个交易日中间价和汇价就大幅飙升200个点子左右，一举打破此前一个月盘桓在6.09元附近的汇市僵局。不过，相对于10月中旬突破6.12元平台期一举升值逾400点相比，此次升值行情虽然来势汹汹，但疑似干预的大行购汇盘偶有出现，整体交易量也并未出现井喷，整体表现谨慎而节制。

兴业发布的宏观研究报告称，我们认为维持人民币偏强的态势，同时加快市场化汇率机制将是大势所趋，未来相关的政策可能都会推行的比较快，整体人民币未来波动的幅度将变大。近期资本大量的流入，央行主动略放宽对于中间价的管制，只是一个开始。

中国央行此次主动大幅调高中间价，配合以周末出台的44号文，一方面充分释放客盘结汇需求，另一方面通过规范异常外汇资金的流入，平衡外汇资金面，为减少汇市干预推进汇改创造条件。

上海一股份制行交易员就指出，周末出台的44号文在20号文的基础上更加严格监管贸易融资以降低异常外汇流入，降低人民币升值的压力。

根据中国外汇交易中心数据，今年11月外汇远期交易量暴涨，单月合计折逾133亿美元，远超今年前11个月平均25.21亿美元的水平。这为外管局最新打击虚假远期贸易融资业务的汇发44号文提供了佐证。

路透社高级金融分析师钟华也指出，人民币兑美元汇率近日冲关夺隘连创历史新高，似乎正在践行中国监管层关于外汇储备已超过最优水平的对外宣言。这也预示着中国外汇政策将更倾向储备“数量控制”，松绑“价格防线”，进而开启资本项目进一步开放及汇率更自由波动的大幕。

经过下半年两轮间隔性闪电升值加上上半年一鼓作气的升值幅度，年内人民币升值幅度已逾2.6%，远高于去年仅1%的升值幅度。

中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲近日称，今年资本流入的压力确实比较大，外管局应对资本流入的预案有效果，但效果往往是暂时的，最根本的办法还是使市场起决定性作用。

**逐步退出常态式干预有望**

自从2005年汇改以来，人民币汇率基本维持单边升值，加上国内利率居高不下，给国际投机和套利资金以巨大的盈利空间，也成为监管难题。而从之前的20号文到44号文，可以说为试图流入国内的异常外汇资金设置了障碍，并抬高了成本，也为监管层退出汇市的常态式干预创造条件。

在目前条件下，银行和企业通过远期贸易融资可以延期购买和支付外汇，放大了外汇占款的增量和结售汇顺差的规模，达到保持人民币头寸，套取境内外利差，在应对人民币流动性紧张的同时，也加大了人民币升值的压力。

为遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，并防范跨境异常外汇资金流动，中国国家外管局发布44号文指出，将加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度，评估银行交易尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查。

谢亚轩指出，从内容和监管主要目的看，44号文是20号文（《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》）的延续，旨在通过强化对外贸企业和商业银行的外汇管理，堵塞漏洞，防范异常外汇资金的流入甚至是大举涌入。

他认为，20号文侧重强调企业的外汇管理，而44号文侧重加强对商业银行的外汇管理，特别是加强对商业银行与企业联手进行的虚假贸易融资行为的监管，且处罚力度更大。

而在释放结汇压力放任人民币再次升值与收紧虚假贸易融资的“一松一紧”之间，监管层获得了减少汇市干预、扩大汇率波幅的政策空间。

“如果一直不干预（人民币汇率）可能会破六，但不干预的可能性非常小，几乎不可能，应该会减少干预。”上海一股份制行交易员指出。

AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪更是乐观认为，中国央行干预汇市的可能性大大下降了，因为自贸区也推出了，三中全会也提到市场化的方向。

对于扩大波幅的时机，交易人士和专家普遍认为，央行扩大波幅已箭在弦上，但究竟是在年前出台还是在明年两会左右出台则略有分歧。

**人民币升值仍是大趋势**

虽然外管局官员易纲不久前再次强调，目前的人民币汇率已经非常接近均衡汇率，但市场的一个共识是，人民币升值趋势还是会延续很长时间，目前的汇率水平可能距离均衡汇率已经非常接近，但只有通过市场才能校验这一切。

中国民生银行金融市场部研究中心首席分析师李志强就指出，已经到了靠市场发现均衡汇率的时候，但中国仍会选择以温和的方式来检验均衡的汇率，汇改步骤仍会比较慎重。

“到年底时间的话，人民币汇价升值到6.05也就是极限，...不过人民币升值还是一个会延续很长时间的趋势。”李志强称。

谢亚轩也指出，这次升值毕竟还要考虑稳出口的大局在，升值的幅度还是有限的，到年底之前，全年升值3%左右就不错。

他并认为，进一步放开汇率波动，有助于实现藏汇于民的目标，有助于企业个人金融机构在这个基础上持有外汇头寸，中国扩大波幅的时机或许会选择在人民币贬值预期出现的时候，可能在明年2-3月之间，且波幅扩大的范围也相当有限，可能在正负2%左右。

上海财经大学现代金融研究中心教授丁剑平则指出，很难说人民币升值后回落不回落，目前美元对人民币汇率的影响还是很大，美元宽松货币政策何时退出是最大的风险，主动权不在中国，没有人敢预测明年人民币是涨还是跌。