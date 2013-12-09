版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 17:07 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月9日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：延续涨势，在1.3833美元之前不存在主要阻力位。若突破1.3833美元，将是重要的多头走势。支撑位在1.3621美元。

美元/日圆：只要多头格局不变，近期就有进一步上涨并测试阻力位103.74和105.75的可能。支撑位在101.18日圆。

欧元/英镑：最新出现的反弹并未改变偏空趋势，预计在触碰到阻力位0.8419和0.8458英镑之后将会回落。支撑位先后在0.8348和0.8253。

英镑/美元：鉴于乖离率的移动平均值(MACD)在零线上方，英镑的任何下跌将属于修正走势，并将止步于支撑位1.6288美元。阻力位在1.6443美元，若突破该水准未来料上看1.6618美元。

欧元/日圆：上周五收在关键阻力位140.99日圆上方，暗示未来将上看142.63日圆，甚至150。支撑位在138.43日圆。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3714 1.3703 +0.08 +3.94 1.3194

美元/日圆 103.15 102.90 +0.24 +18.92 86.74

欧元/日圆 141.46 141.00 +0.33 +23.59 114.46

美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -2.58 0.9155

英镑/美元 1.6365 1.6347 +0.11 +0.70 1.6251

美元/加元 1.0652 1.0634 +0.17 +7.37 0.9921

澳元/美元 0.9072 0.9100 -0.31 -12.71 1.0393

新西兰元/美元 0.8281 0.8281 +0.00 -0.02 0.8283

澳元/日圆 93.580 93.640 -0.06 +3.83 90.130

新西兰元/日圆 85.420 85.210 +0.25 -39.34 140.820

英镑/日圆 168.80 168.21 +0.35 +19.87 140.82

澳元/新西兰元 1.0949 1.0978 -0.26 -12.69 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐