美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透伦敦12月9日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：延续涨势，在1.3833美元之前不存在主要阻力位。若突破1.3833美元，将是重要的多头走势。支撑位在1.3621美元。
美元/日圆：只要多头格局不变，近期就有进一步上涨并测试阻力位103.74和105.75的可能。支撑位在101.18日圆。
欧元/英镑：最新出现的反弹并未改变偏空趋势，预计在触碰到阻力位0.8419和0.8458英镑之后将会回落。支撑位先后在0.8348和0.8253。
英镑/美元：鉴于乖离率的移动平均值(MACD)在零线上方，英镑的任何下跌将属于修正走势，并将止步于支撑位1.6288美元。阻力位在1.6443美元，若突破该水准未来料上看1.6618美元。
欧元/日圆：上周五收在关键阻力位140.99日圆上方，暗示未来将上看142.63日圆，甚至150。支撑位在138.43日圆。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3714 1.3703 +0.08 +3.94 1.3194
美元/日圆 103.15 102.90 +0.24 +18.92 86.74
欧元/日圆 141.46 141.00 +0.33 +23.59 114.46
美元/瑞郎 0.8919 0.8921 -0.02 -2.58 0.9155
英镑/美元 1.6365 1.6347 +0.11 +0.70 1.6251
美元/加元 1.0652 1.0634 +0.17 +7.37 0.9921
澳元/美元 0.9072 0.9100 -0.31 -12.71 1.0393
新西兰元/美元 0.8281 0.8281 +0.00 -0.02 0.8283
澳元/日圆 93.580 93.640 -0.06 +3.83 90.130
新西兰元/日圆 85.420 85.210 +0.25 -39.34 140.820
英镑/日圆 168.80 168.21 +0.35 +19.87 140.82
澳元/新西兰元 1.0949 1.0978 -0.26 -12.69 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。