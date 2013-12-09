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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 17:16 BJT

韩国个股：三星解决专利争端还需作出更大努力--欧盟竞争力执委

路透布鲁塞尔12月9日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)周一表示，三星电子 若想与苹果 等竞争对手解决专利争端，可能还需要向欧盟监管者提出更好的条件。

“三星两个月之前为结束与苹果专利争端相关的反垄断调查，做出了让步，他们在此基础上可能还需要进一步改善，”阿尔穆尼亚在一个商业会议上表示。

阿尔穆尼亚称欧盟执委会已经在市场上测试了三星的承诺，如果未来几周讨论三星对其承诺可能做出哪些进一步改进时，欧盟将考虑市场反馈信息。

三星和苹果正在十余个国家展开诉讼战，争夺获利丰厚的手机市场控制权。三星的移动设备部门贡献了该集团总利润中的约三分之二。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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