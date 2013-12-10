中国公开市场：今日不进行任何操作，七天逆回购七周来首次暂停

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透上海12月10日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作，这是近七周来央行首次暂停七天逆回购操作，上周二则进行了180亿元七天期逆回购。
央行公开市场一般于周二进行七天期逆回购操作，周四进行14天期逆回购操作。
10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
前次七天逆回购暂停为10月21日-25日当周。
由于12月即将迎来财政存款投放高峰期，中国债市流动性短期向好势头渐显。中国央行上周在公开市场顺势缩减七天逆回购规模同时，还时隔两周再次暂停14天期逆回购操作，当周因此转为净回笼470亿元人民币。
据路透统计，本周将有370亿元七天期逆回购到期，无央票到期。
今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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