香港个股：新世界发展分拆酒店上市申请已失效，仍考虑是否继续进行

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港12月9日 - 香港主要地产商--新世界发展 周一称，就其于香港三家酒店资产以商业信托形式分拆在港上市的申请已经失效，董事会仍在考虑是否继续进行分拆，目前尚未有决定及时间表。
新世界发展今年5月宣布已就建议分拆及透过新世界酒店投资及NWHICL拟联合发行之股份合订单位，于联交所主板上市提出申请，计划将集团于香港之三间酒店--君悦酒店、万丽海景酒店及凯悦酒店之权益独立上市。
“董事会仍在考虑是否继续进行建议分拆及全球发售，且尚未决定是否及何时由托管经理人及NWHICL重新向联交所提交上市申请。”新世界发展称。
公司表示，董事会只会在认为股份合订单位上市时可取得的价格，符合公司及股东的整体利益时方便进行分拆。
新世界酒店的三家酒店共提供约1,800间客房，截至2012年6月底止年度收益合计约22亿港元。
新世界发展及其控股股东周大福企业，分别拥有新世界酒店投资64%和36%的股权。
此前，由鹰君集团 分拆出来的香港酒店投资组合--朗廷酒店 ，亦是以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，并以高收益作招徕。但随着美国公债收益率回升，高收益股票吸引力减弱，朗廷酒店目前仍以低于招股价5港元的价格交易，今天收报3.79港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。