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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 17:16 BJT

香港个股：新世界发展分拆酒店上市申请已失效，仍考虑是否继续进行

路透香港12月9日 - 香港主要地产商--新世界发展 周一称，就其于香港三家酒店资产以商业信托形式分拆在港上市的申请已经失效，董事会仍在考虑是否继续进行分拆，目前尚未有决定及时间表。

新世界发展今年5月宣布已就建议分拆及透过新世界酒店投资及NWHICL拟联合发行之股份合订单位，于联交所主板上市提出申请，计划将集团于香港之三间酒店--君悦酒店、万丽海景酒店及凯悦酒店之权益独立上市。

“董事会仍在考虑是否继续进行建议分拆及全球发售，且尚未决定是否及何时由托管经理人及NWHICL重新向联交所提交上市申请。”新世界发展称。

公司表示，董事会只会在认为股份合订单位上市时可取得的价格，符合公司及股东的整体利益时方便进行分拆。

新世界酒店的三家酒店共提供约1,800间客房，截至2012年6月底止年度收益合计约22亿港元。

新世界发展及其控股股东周大福企业，分别拥有新世界酒店投资64%和36%的股权。

此前，由鹰君集团 分拆出来的香港酒店投资组合--朗廷酒店 ，亦是以合订证券（商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑）形式上市，并以高收益作招徕。但随着美国公债收益率回升，高收益股票吸引力减弱，朗廷酒店目前仍以低于招股价5港元的价格交易，今天收报3.79港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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