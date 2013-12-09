版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 07:29 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开增发“福娃债”定位料接近二级，长端需求略逊

* 招标品种: 国开行第43-47期增发债

* 期限及金额：3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元

* 招标时间: 周二(10日) 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 5.20%-5.30%；5.40%-5.50%；5.40%-5.55%；5.48%-5.60%；5.49%-5.65%

* 预测均值: 5.25%；5.45%；5.47%；5.55%；5.57%

路透上海12月9日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第43-47期固息债。路透调查显示，“福娃债”时隔一个月后重聚，虽然二级现券收益率近期略走升施压，但因年内所剩新债招标有限，预计会有部分配置盘建仓，明日中标收益率有望接近二级市场。

交易员并指出，目前收益率曲线非常平坦，短期品种因流动性好，收益率也不弱，需求将偏好，而长端应会略逊。

“目前的市场比较平稳，至少三年和五年不会有问题，三年一直是可攻可守的品种，尤其经历了下半年的大幅调整之后。”北京一大型商业银行交易员称。

华东地区一商业银行交易员也表示，收益率过于平坦，长端仍有风险，机构参与积极性估计不高，短端品种中，三年和五年会较为抢手，一年虽然部分会受到资金价格偏高的制约，“但是可能基金和外资会喜欢，会有一些需求。”

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.2697%、5.4599%、 5.4660%、5.5474%和5.5308%。

上述华东交易员还提到，本周国开行五债齐发，发行量较上周增加，且二级市场收益率也有所上行，预计会对一级施压，“还要看(公开市场)逆回购的情况，(但招标结果)也不会太高，年底有一些配置盘会建仓。”

从11月中旬开始，在一二级市场联袂走弱的背景下，国开行选择了部分福娃债品种增发。

此前第43、46期固息债增发过三次，44、45期固息债有过五次增发，47期固息债增发过两次，结果分别如下：

一年 三年 五年 七年 10年

-----------------------------------------------------------------

票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --

本次增发具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

---------------------------------------------------

发行总量 3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月10日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 12月12日/10月24日

分销期 12月11日-12月12日

上市日 1年：12月16日

3/5/7/10年：12月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐