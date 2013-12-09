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债券 | 2013年 12月 9日 星期一 19:36 BJT

更正-欧元债市：意大利公债收益率下滑，市场关注明日公债回购

(因英文原文有误，标题和首段中的公债“交换”应改为“回购”)

路透伦敦12月9日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一下跌，债券表现优于其他欧元区公债，明日意大利将进行公债回购，以减轻意大利2015年及2017年偿债负担。

中国周末公布强劲出口数据后，风险资产买需升温，亦支撑评等较低的欧元区公债买气。

意大利财政部周二将回购2014年12月及2015年9月到期的浮动利率债券(CCT)、2015年3月及2015年4月到期的固息债券、2017年9月到期的欧元区通胀挂钩债券。

意大利10年期公债收益率 最新下跌4个基点，报4.16%。西班牙10年期公债收益率下跌3个基点，亦报4.16%。

标准普尔将西班牙债信评等展望从负面上调至稳定，是不到一个月内第二家采取这一行动的评级机构。西班牙公债亦因此受益。

10年期西班牙公债收益率较可比德债收益率差目前在五周最窄水准，为232个基点左右。

风险较高资产人气上涨，让德国公债处于不利局面。德债期货 下跌11个跳动点，报140.00。10年期德债收益率 上涨1个基点，报1.85%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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