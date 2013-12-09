更正-欧元债市：意大利公债收益率下滑，市场关注明日公债回购

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
(因英文原文有误，标题和首段中的公债“交换”应改为“回购”)
路透伦敦12月9日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一下跌，债券表现优于其他欧元区公债，明日意大利将进行公债回购，以减轻意大利2015年及2017年偿债负担。
中国周末公布强劲出口数据后，风险资产买需升温，亦支撑评等较低的欧元区公债买气。
意大利财政部周二将回购2014年12月及2015年9月到期的浮动利率债券(CCT)、2015年3月及2015年4月到期的固息债券、2017年9月到期的欧元区通胀挂钩债券。
意大利10年期公债收益率 最新下跌4个基点，报4.16%。西班牙10年期公债收益率下跌3个基点，亦报4.16%。
标准普尔将西班牙债信评等展望从负面上调至稳定，是不到一个月内第二家采取这一行动的评级机构。西班牙公债亦因此受益。
10年期西班牙公债收益率较可比德债收益率差目前在五周最窄水准，为232个基点左右。
风险较高资产人气上涨，让德国公债处于不利局面。德债期货 下跌11个跳动点，报140.00。10年期德债收益率 上涨1个基点，报1.85%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。