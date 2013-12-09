《焦点》NCD备案制为中国央行调控留抓手，市场倒逼改革加速

* NCD发行额度备案制为央行调控预留抓手

* 备案制应可起到调节市场流动性的作用

* 市场竞争加速倒逼银行以更快速度主动转型

* 存款保险推出应指日可待

作者 谢衡/张胜男

路透北京12月9日 - 市场传闻已久的大额可转让定期存单（NCD）正式开闸，这固然是中国推进存款利率市场化的重要一步，而额度备案的发行管理方式，则为央行日后调控利率市场化改革的节奏留下了有效抓手。

“渐进”是中国改革一贯的方式，但日趋激烈的市场竞争正在加速倒逼各家银行不得不以更快的速度主动转型。实际上，央行推进的每一个改革步骤，也为市场主体开辟了更大的创新空间。既然NCD推出的速度快于市场预期，那么存款保险露出真容，也就指日可待了。

“中国政府要保证市场化的改革是可控的，央行推利率市场也是这样啊。不是说一定要控制，而是给自己日后可能会进行的调控留下必要空间。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

一家大型券商的银行业分析师认为，央行调控NCD和CD的规模就可以调控整个利率市场化的力度，也可以调控市场化产品对传统存款替代的进度。

目前，中国央行只是在银行间市场推出了面向银行同业的大额可转让存单（简称NCD），央行对此的定义是：由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。但是随着利率市场化的推进，未来大额存单会推广到企业、个人的大额存款“存单化”，即与国际通行的CD基本无异。

“这个就很厉害了。如果明年下半年可能推出的CD延续NCD的规模控制和起点控制，那么发行利率上是不是也会有控制？那整个利率市场化的进度就不会像之前想象的那样。”上述分析师说。

鲁政委认为，央行对NCD的制度设计和政策性金融债实际上是一个思路，就是虽然发行完全市场化，但仍需备案。“留这个备案制，也不代表以后NCD、CD的发行不市场化，只是央行要给自己留一个抓手。”

中国央行行长周小川此前称，要实施好稳健的货币政策，实现稳中求进，需要丰富和完善货币政策工具箱，里面既要有数量型的调控工具，还要有价格型的调控工具，既要有传统的调控工具，也要开发一些宏观审慎性政策工具，要做到尽量齐全地摆在那儿，做到在干活的时候都能找到，随时有合适的工具可以用上。

一个健康的市场流动性很关键，NCD、CD的发行和交易也是如此。鲁政委表示，在熊市，比如现在银行间市场的状态，资金利率高企，若不是同业存单发行大门初开的话，可能没有金融机构愿意发行；而如果是牛市的话，市场利率很低，各家又可能争先恐后地拼命发。

“如果都这么搞的话，市场就不会有流动性。一个有流动性的市场是需要大家持续滚动的，比较均匀的发行，不要有太大的波动。从这个角度上讲，备案制应该可以起到这个作用。”鲁政委说。

**市场倒逼加速改革**

十八届三中全会的决定一公布，大家都对未来全面推进市场化改革充满期待，但NCD推出的时点还是明显快于市场预期，显示出金融改革加速推进的节奏。

东方证券最新发布的报告就认为，利率市场化沿着两条线加速推进。除了官方逐步放开存款利率上限，未来在速度上超预期的可能性增大之外，市场倒逼存款利率市场化的压力同样在明显增加。

“花旗银行当年自己革自己的命，首先将存款账户改为货币基金的形式。我们现在也是面临这样的状况，是选择自己主动革命，还是被动革命。”一家大型国有银行的高管说。

招商银行 副行长刘建军就表示，金融深化、异化的结果，就是很多存款不表现为银行一般存款了，“拉存款压力那么大，存款涨不动，银行很难受。”

此前媒体有报导，中国民生银行 计划在12月推出电子银行卡（即民生银行版的余额宝），但出乎意料的是，6日平安银行 抢先一步推出了类似的产品“平安盈”。

东方证券银行业分析师金麟认为，存款弱势行加速通过类“余额宝”来抢夺市场份额，由此将存款利率市场化的压力拔高了若干个数量级。

上述大型国有银行的高管表示，商业银行必须改变负债经营的模式，改变存款立行的思路，要主动把存款划到理财来。表内做间接融资，表外做直接融资，以后考核的指标不是资产规模，而是AUM（资产管理规模）。

“同时，也要改变过去持有到期的思路，而是要追求资产流转产生的交易收入。”该高管说。

鲁政委认为，NCD提供了新的金融创新可能。NCD发行之后，贷款的定价基准不再单一，商业银行以其作为贷款定价的基准利率，风险会更为可控，因此，未来LPR、Shibor和NCD都能够成为贷款定价的可选基准。

**存款保险推出指日可待**

利率市场化的节奏加快，那么作为相应最重要的配套改革--存款保险制度的推出，应指日可待了。

瑞银最新发布的报告称，在取消短期存款利率上限前，预计中国政府将建立起显性的存款保险制度（可能会很快推出）、以及存款类金融机构的危机处理机制，央行的货币政策框架也会进行调整。

此前，三位消息人士透露，中国央行已就存款保险制度草案向各商业银行征求意见。但在这次内部讨论会上是否应该采取统一的保险费率，各行仍存较大争议。

“最终上报的方案应该是差别费率制，各家银行风险系数不同，费率也就不同。”一位大型国有银行的知情人士说。

中国央行副行长刘士余此前撰文指出，应尽快建立符合中国国情、事前积累、强制保险、差别费率、限额赔付、对问题金融机构具有早期纠正和风险处置功能的存款保险制度。

周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，加快建立功能完善、权责统一、运作有效的存款保险制度，促进形成市场化的金融风险防范和处置机制。存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构，实行有限赔付和基于风险的差别费率机制，建立事前积累的基金。

路透此前报导，由央行牵头设计的存款保险制度方案为：先设立一个存款保险基金，账户设在央行，待运作成熟后再独立出来形成存款保险公司。资金主要来源于各家银行上缴的保费。存款保险为强制保险，所有的银行都必须参保。