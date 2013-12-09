版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 17:35 BJT

台湾央行：将于本月26日召开第四季全体理监事会议

路透台北12月9日 - 台湾央行周一表示，将于本月26日(周四)召开第四季全体理监事会议。

台湾央行已连续九季维持利率不变，重贴现率仍在1.875%的水位。

主计总处于11月底下修2013年国内生产总值(GDP)成长率至1.74%，其对2014年全年经济成长率的预估也下修为2.59%。 (完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐