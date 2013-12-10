台股业绩：台积电11月合并营收443.3亿台币，年增率0.1%

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透台北12月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二公布，11月合并营收为443.3亿台币，较上年同期增0.1%，较上月则衰退14.4%。
台积电此前表示，预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。
该股今日收低0.95%，报104台币；大盘加权股价指数 则收低0.01%。
台积电最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2013年11月 443.3 -14.4 +0.1
2013年10月 518.0 -6.5 +3.6
2013年9月 553.8 +0.5 +27.6(完)
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台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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