台股业绩：台积电11月合并营收443.3亿台币，年增率0.1%

路透台北12月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二公布，11月合并营收为443.3亿台币，较上年同期增0.1%，较上月则衰退14.4%。

台积电此前表示，预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。