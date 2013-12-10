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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 13:39 BJT

台股业绩：台积电11月合并营收443.3亿台币，年增率0.1%

路透台北12月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二公布，11月合并营收为443.3亿台币，较上年同期增0.1%，较上月则衰退14.4%。

台积电此前表示，预估第四季合并营收在1,440-1,470亿台币，较第三季的1,625.77亿衰退约10%，因高端智能手机需求疲软及库存调整。

该股今日收低0.95%，报104台币；大盘加权股价指数 则收低0.01%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年11月 443.3 -14.4 +0.1

2013年10月 518.0 -6.5 +3.6

2013年9月 553.8 +0.5 +27.6(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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