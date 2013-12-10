台股业绩：鸿海11月营收4,561.9亿台币，较上年同期增18%

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透台北12月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周二公布，11月合并营收为4,561.9亿台币，较上年同期增18%。
鸿海上年同期营收为3,865.9亿台币。
该股今日收高0.38%，报79.9台币；大盘加权股价指数 则收低0.01%。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2013年11月 4,561.9 +19.22 +18.00
2013年10月 3,826.2 +13.25 +13.15
2013年9月 3,378.6 +20.47 +14.26(完)
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路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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