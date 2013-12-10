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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 18:53 BJT

台股业绩：鸿海11月营收4,561.9亿台币，较上年同期增18%

路透台北12月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周二公布，11月合并营收为4,561.9亿台币，较上年同期增18%。

鸿海上年同期营收为3,865.9亿台币。

该股今日收高0.38%，报79.9台币；大盘加权股价指数 则收低0.01%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年11月 4,561.9 +19.22 +18.00

2013年10月 3,826.2 +13.25 +13.15

2013年9月 3,378.6 +20.47 +14.26(完)

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