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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 17:49 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶升至两个半月高位，受中美强劲经济数据激励

“日圆走疲和股市上涨也拉抬了投资人气，”他说。

美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美联储最早本月就开始缩减购债的机率。数据公布后进行的路透调查显示，开始缩减购债的时间不会晚于明年3月。

中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点，为中国经济企稳增添佐证。

美元兑日圆 继周五大涨1.1%后，今日持坚在103.15日圆，距离上周二触及的六个月峰值103.38不远。

日股日经指数 周一劲扬2.3%，录得三个月最大单日涨幅。

“TOCOM指标期胶有可能测试290日圆，上一次到达此处是在9月9日，”Dot Commodity的Tamagawa称。

沪胶主力5月合约 上涨405元人民币，最新报每吨19,830元。

新加坡商品交易所近月1月合约 最新报每公斤234.2美分，下滑0.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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