亚洲橡胶：TOCOM期胶升至两个半月高位，受中美强劲经济数据激励

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
“日圆走疲和股市上涨也拉抬了投资人气，”他说。
美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美联储最早本月就开始缩减购债的机率。数据公布后进行的路透调查显示，开始缩减购债的时间不会晚于明年3月。
中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点，为中国经济企稳增添佐证。
美元兑日圆 继周五大涨1.1%后，今日持坚在103.15日圆，距离上周二触及的六个月峰值103.38不远。
日股日经指数 周一劲扬2.3%，录得三个月最大单日涨幅。
“TOCOM指标期胶有可能测试290日圆，上一次到达此处是在9月9日，”Dot Commodity的Tamagawa称。
沪胶主力5月合约 上涨405元人民币，最新报每吨19,830元。
新加坡商品交易所近月1月合约 最新报每公斤234.2美分，下滑0.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。