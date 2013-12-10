《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月10日

*工商时报：

--华硕 11月合并营收达到492.98亿台币，创单月历史新高。法人机构认为，华硕第四季业绩可望季增一成，优于原先预期的5%；此外，华硕第四季将认列和硕股利收入6.7亿台币，第四季营收、获利将优于第三季。

--台湾网路新创团队Gogolook（走着瞧股份有限公司）被知名行动通讯软体LINE母公司、韩国NAVER收购，消息称并购金额介于1,000万至2,000万美元之间。未来Gogolook将与NAVER共同合作，积极在全球智慧型手机应用软体服务策略布局。

--银行杀价抢宝岛债承销业务，金管会拟重罚。金管会主委曾铭宗昨日主动表示，首波四家陆银来台发宝岛债，台湾有一、两家银行低价竞争承销业务，除了手续费杀价，票面利率也低0.05个百分点。

--中国交通银行 明年将继续至台湾发行宝岛债。金管会开放陆银和陆企来台发宝岛债，今日柜买中心将有四档陆银宝岛债同时挂牌，交通银行香港分行总经理张卫中昨日强调，随台湾市场发展，考量利率走势、资金状况、投资者意愿等因素，明年将续发宝岛债，且未来规模、频率都会增加。

*经济日报：

--立法院经济委员会昨日决议，要求家用桶装瓦斯价格明年1月只降不升，汽柴油在农历年间也要冻涨，让民众过个好年。经济部长张家祝同意遵照办理，但他强调，中油此次考量民众负担已先吸收大部分桶装瓦斯涨幅，被骂实在很冤枉。

--内政部实价登录上路，房仲公司官网将实价登录查询列为标准配备，房仲业者昨日表示，房价资讯透明化后，透过房仲网路而成交的客户，与实体门市相比，成交天数缩短一半；实价登录功能的浏览量增加四倍，有利业务端搓合交易。

--大陆电子商务龙头阿里巴巴集团 ，跨足金融领域触角持续扩大，据消息透露，阿里巴巴集团与台湾开发金控 旗下凯基证券，双方透过管道针对登陆合资券商展开接洽。由于大陆证券市场网路下单占九成，若凯基证可与电商巨人阿里巴巴合资券商，对凯基证乃至母公司开发金控登陆发展，将如虎添翼。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。