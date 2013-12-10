离岸人民币:2014年大陆银行总行料成宝岛债发行主体--柜买中心

路透台北12月10日 - 台湾柜台买卖中心(OTC)达成今年100亿人民币宝岛债发行目标后，其董事长吴寿山周二表示，明年陆企将会以大陆政策性银行以及大型国有银行的总行为发行主体，宝岛债发行平台将更壮大，希望能在2015年与香港点心债分庭抗礼。

对于明年宝岛债的发行规模，吴寿山不愿意说出具体目标。但他也指出，大陆银行彼此间的竞争相当激烈，柜买中心在这波陆企宝岛债的发行热潮中，花费了相当多心力与陆银沟通与进行发行量的管控，像是中国国家开发银行 、中国工商银行 均已表达发债意愿，但柜买中心请对方明年再来。

“他们的竞争来自政治力量，我们的竞争是来自市场力量，不一样。”他在出席一场活动后说。

中国农业银行香港分行与交通银行香港分行均表达要再度发行宝岛债意愿。

农行香港分行金融市场部总经理谢金荪说，这次向柜买中心申请发行20亿宝岛债，但只获批了15亿，明年可能再发行一档宝岛债。

交通银行香港分行环球金融市场部总经理张卫中则称，会视市场的状况再度发行宝岛债。

吴寿山认为，明年宝岛债能否壮大的关键，除了大陆银行的共襄盛举外，两岸间能否建立人民币回流机制也相当重要，否则企业将因募集的资金缺乏去化管道，降低发债的意愿。

台湾中国信托银行执行副总许俊仁则预期，陆企明年将会持续发行宝岛债，且利率可望较今年走高，因台湾和香港及大陆的整合程度升高。

“应该和香港利率会愈来愈一致，而且接下来发行以大陆母行为主，要是钱能进到内地，收益会比较高一点。”

吴寿山今年中在接受路透专访时称，预期2015年宝岛债的发行规模，将可扩大至600亿人民币。

柜买中心于今日举行中国建设银行 、交通银行 、农业银行 、中国银行 等四家香港分行宝岛债挂牌交易典礼，合计共募集67亿人民币。