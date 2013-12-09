印度股市：创下收盘纪录高位，邦议会选举结果有利反对党

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透孟买12月9日 - 印度股市周一创下收盘纪录高位，邦议会选举结果有利反对党。
指标BSE指数 最高上涨2.3%至纪录高位21,483.74点，超过11月3日触及的前次高点，初步收高1.4%。
NSE指数 最高上升2.5%至历史高点6,415.25点，超越2008年1月所及前次高位，初步收高1.7%。(完)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)