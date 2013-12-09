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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 18:18 BJT

印度股市：创下收盘纪录高位，邦议会选举结果有利反对党

路透孟买12月9日 - 印度股市周一创下收盘纪录高位，邦议会选举结果有利反对党。

指标BSE指数 最高上涨2.3%至纪录高位21,483.74点，超过11月3日触及的前次高点，初步收高1.4%。

NSE指数 最高上升2.5%至历史高点6,415.25点，超越2008年1月所及前次高位，初步收高1.7%。(完)
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