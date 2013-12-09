更新版 1-台湾货币市场：旬初短率持于低位，年内资金偏向宽松

* 旬初短率持在低位

* 年内资金偏向宽松

* 银行间旬初负数操作不易 (新增最新报价及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北12月9日 - 台湾银行间台币短率周一持于低位。尽管银行间在提存期初倾向负数操作，但资金去化管道有限，仍多仰赖央行冲销当日过剩资金，目前年内资金偏向宽松，短率仍旧持于当前低位。

货币市场人士指出，整体市场资金偏宽裕，银行间拆入需求难觅，并未丝毫感觉到年底资金效应，预计从23日那周起才会陆续显现，料本周短率可望续处区间低位。此外，近日兆丰金控 的200亿台币现金增资款大致入帐，对市场资金情势并未造成影响。

“旬初负数操作，大家都想做，但做不出来。”一本地大型民营银行资金调度人士称。

至于近来美元的流动性问题，交易员称今日换汇点已出现回稳迹象。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**周一发票量偏少**

短票市场方面，大型票券商指出，周一发票量例行性偏少，银行间旬初负数操作的买票需求积极，目前成交以跨年短票为主，成交利率大致维持在既有区间，而跨过农历年的较长天期短票成交区间低位则略往下移至0.62%。

大型银行资调人士表示，近期已开始承作跨年短票，不过短票供给仍不足够消化银行间的资金去化需求，至于跨年拆款资金料在下半旬才会开始提供，本周短票利率可望持稳在现有区间。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%-0.61%，跨年天期的交投在0.62%，少数成交在0.61%，皆与上日相同；跨过农历年的较长天期短票则成交以0.62-0.63%为主，区间低位略较上日走低。

台湾央行今日共发行4,318.15亿台币存单，含1,000亿364天期存单，相较存单到期4,333.65亿台币，存单发行余额减15.5亿台币。

本周央行存单到期总额为7,589亿台币，落点分别为周二1,300亿、周三606亿、周四630亿及周五719.35亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为83亿台币，累计超额准备为10亿，加计前期1%的超额准备为813亿台币。

**RP利率续处低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周一在低位徘徊，少数中间价格并往底部利率靠拢。投信端来自寿险的大量申购款持续没有间断，提前框券的动作不断，令利率没有扬升空间，证券商以安排跨年资金为主，年内资金暂不接受。

一证券商交易员表示，场上资金钱满为患，多数承作均以安排跨年资金为主，运作顺畅，暂时看不到年底前的紧缩效应，预料年底前利率将持平于当前水准，且中端价位有往低端位移的机会。

〞现在跨年资金都很好调，年内的就不再落了。〞一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，投信端多钱，短期仍将支撑市场利率位于底部，不过年底前有许多公司债交割，需留意届时市场的变动。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，区间和上日相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.55%，0.45%报价有行无市，不见成交；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也和上日，极短天期见成交0.52%。