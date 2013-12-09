中国棉花：本年度棉花收储成交354万吨，超过产量半数--行业网站

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透上海12月9日 - 中国棉花信息网周一称，上周(12.2-12.6)棉花临时收储成交总量为47.58万吨，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交354万吨，略低于去年同期的367万吨。
刊登在该网站的新闻稿指出，对比其11月中国棉花产量估计数据695万吨，成交量已超过产量半数。
上周成交的棉花临时收储中，内地库点周成交比例35.6%；新疆成交比例50%。
截至12月6日，2013年度棉花临时收储中，新疆累计成交157万吨，内地累计成交80万吨，骨干企业共累计成交116万吨。分省份统计，新疆为成交量最高的省份，其成交量占总成交的76.29%；其次为湖北、山东和河北。
中国从2011年开始对国产棉花实行固定价格的敞开收储制度，2013年度的收储价为每吨20,400元，远高于当前国际市场棉花的价格。收储政策给相关产业带来的弊端也已引起相关部门的重视。消息人士此前对路透表示，对棉花收储政策的改革正在研究中。
以下是路透基于中国棉花信息网(www.cottonchina.org)数据所做的收储成交统计：
时间 成交量 本年度累计成交
(吨) (吨)
12月6日当周 475,800 3,539,200
11月29日当周 417,200 3,063,400
11月22日当周 481,220 2,646,200
11月15日当周 269,450 2,164,980
11月8日当周 555,920 1,895,530
11月1日当周 608,560 1,339,610
10月25日当周 329,290 731,050
10月18日当周 156,530 401,760
9月29,30日及
10月8-12日* 193,030 245,230
9月27日当周** 51,420 52,200
9月16-18日*** 780 780
* 受国庆假期工作日调整影响
** 包括六个交易日，受假期调整影响
*** 受中秋假期影响 （完）
更多细节，点选中国棉花信息网：(here) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。