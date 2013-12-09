版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 18:33 BJT

标题新闻：意大利塑料生产商M&G Chemicals推迟在香港上市计划，指因市况波动

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐