新债招标：台湾台电三年期无担债以1.23%定价，符合预期

路透台北12月10日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周二表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.23%，符合市场预估的1.20-1.245%，发行金额46亿台币。

台电并指出，五年、七年与10年券得标利率分别为1.46%、1.75%与1.95%，发行金额各为47亿、24亿及19亿台币。

路透先前调查显示，六家承销商预估本次台电五年期得标利率约在1.415-1.46%附近；七期得标利率在1.68-1.72%；10年期得标利率在1.89-1.935%。

台电称，本次公司债总共发行136亿台币，高于100亿台币的预期发行金额。

台电前次是在11月初标售公司债，当时三年券得标利率为1.24%，五年与10年券得标利率分别为1.50%、1.94%。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)