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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 18:51 BJT

全球金融：日本拟在周末峰会上扩大或重启与东盟的货币互换协议--消息

消息人士对路透称，日本首相安倍晋三在周五开幕的东盟会议上，将把目标放在大幅提升与印尼和菲律宾的双边协议方面，同时重新激活与马来西亚、新加坡和泰国之间已经失效的协议。消息人士不愿具名。

根据这些协议，各国承诺在发生金融紧缩状况时相互提供流动性支持。其目标是在危机爆发前安抚投资者，从而避免或尽力降低国际支付遭受的冲击，后者可能导致具有破坏力的资本外流。

上述双边协议帮助构成了规模达2,400亿美元的“清迈协议”。该协议是涵盖东盟、日本、中国与韩国的互换协议网。(完)
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