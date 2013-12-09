全球金融：日本拟在周末峰会上扩大或重启与东盟的货币互换协议--消息

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
消息人士对路透称，日本首相安倍晋三在周五开幕的东盟会议上，将把目标放在大幅提升与印尼和菲律宾的双边协议方面，同时重新激活与马来西亚、新加坡和泰国之间已经失效的协议。消息人士不愿具名。
根据这些协议，各国承诺在发生金融紧缩状况时相互提供流动性支持。其目标是在危机爆发前安抚投资者，从而避免或尽力降低国际支付遭受的冲击，后者可能导致具有破坏力的资本外流。
上述双边协议帮助构成了规模达2,400亿美元的“清迈协议”。该协议是涵盖东盟、日本、中国与韩国的互换协议网。(完)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)