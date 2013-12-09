全球金融：日本拟在周末峰会上扩大或重启与东盟的货币互换协议--消息

消息人士对路透称，日本首相安倍晋三在周五开幕的东盟会议上，将把目标放在大幅提升与印尼和菲律宾的双边协议方面，同时重新激活与马来西亚、新加坡和泰国之间已经失效的协议。消息人士不愿具名。

根据这些协议，各国承诺在发生金融紧缩状况时相互提供流动性支持。其目标是在危机爆发前安抚投资者，从而避免或尽力降低国际支付遭受的冲击，后者可能导致具有破坏力的资本外流。