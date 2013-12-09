欧洲汇市：英镑走高，市场看好美国QE减码将延后至2014年

“非农就业数据带来冒险人气，但还不足以让美联储决定在12月缩减购债政策，”西联汇款英国市场分析师Nawaz Ali说。“美元承受压力，这对于欧元和英镑是好消息。”

“问题是，年底前英镑会上涨多少？由于购债计划缩减时间的推迟...我们仍拥有几个月的时间。”

欧元兑英镑 下跌0.2%，报0.8374英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价