欧洲汇市：英镑走高，市场看好美国QE减码将延后至2014年

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
“非农就业数据带来冒险人气，但还不足以让美联储决定在12月缩减购债政策，”西联汇款英国市场分析师Nawaz Ali说。“美元承受压力，这对于欧元和英镑是好消息。”
“问题是，年底前英镑会上涨多少？由于购债计划缩减时间的推迟...我们仍拥有几个月的时间。”
欧元兑英镑 下跌0.2%，报0.8374英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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