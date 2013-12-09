中国资管：上周银行理财产品发行652款，乌鲁木齐商行到期产品收益9%

路透北京12月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（11月30日-12月6日）81家银行共发行了652款理财产品，发行银行数较 上期报告增加3家，产品发行量增加22款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共175款，市场占比为26.84% ；非保本型理财产品共477款，市场占比为73.16%。而在到期产品中，乌鲁木齐商行一款产 品到期实现年化9%的收益率，拔得头筹。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 254 +6 其中：人民币 228 5.23% 外币 26 2.44% 组合投资类 362 5.57% +23 融资类 1 5.70% -5 结构性产品 15 6.26% -3 其它类产品 20 5.59% 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 1个月（含）以下 19 3.74% 1个月至3个月（含） 350 5.44% 3个月至6个月（含） 179 5.36% 6个月至1年（含） 97 5.18% 1年以上 7 7.06% 没有无固定期限产品发行 上周53家银行共发行了228款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为367天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率不变 ，最高预期收益率下降40个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益 率 1个月以下 9 3.95% 3.19% 1个月至3个月 130 57.02% 5.24% 3个月至6个月 60 26.32% 5.37% 6个月至1年 28 12.28% 5.51% 1年以上 1 0.44% 6.10% 上周7家银行共发行26款外币债券和货币市场类理财产品。其中，12款为美元债券和货 币市场类理财产品，平均预期收益率为2.84%。 **到期产品全部实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有781款产品到期，246款公布了到期收益率的产品全部实现 了最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。 债券和货币市场工具类产品351款，结构性产品43款，其中人民币债券类产品平均到期 收益率为4.73%，较上期报告下降7个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.76%，较上 期报告下降47个基点。 到期收益率达到5.50%及以上的产品共有18款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为乌鲁木齐商行发行的“金雪莲永丰2号理财产品（24月）”， 资金投向债券与货币市场，为投资期限2年的长期投资产品，到期实现年化9.00%的收益率。 （完） (整理 张胜男; 审校 张喜良)