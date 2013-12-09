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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 18:48 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行652款，乌鲁木齐商行到期产品收益9%

路透北京12月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（11月30日-12月6日）81家银行共发行了652款理财产品，发行银行数较
上期报告增加3家，产品发行量增加22款。 
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共175款，市场占比为26.84%
；非保本型理财产品共477款，市场占比为73.16%。而在到期产品中，乌鲁木齐商行一款产
品到期实现年化9%的收益率，拔得头筹。

    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     254                        +6
    其中：人民币         228        5.23%
           外币           26        2.44%
    组合投资类           362        5.57%           +23
    融资类                 1        5.70%           -5
    结构性产品            15        6.26%           -3
    其它类产品            20        5.59%          
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率
    1个月（含）以下     19       3.74%
    1个月至3个月（含） 350       5.44%
    3个月至6个月（含） 179       5.36%
    6个月至1年（含）    97       5.18%
    1年以上              7       7.06%
    没有无固定期限产品发行

    上周53家银行共发行了228款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为367天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率不变
，最高预期收益率下降40个基点。


    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
 期限            产品数量（款）  占比            平均预期年收益
                                                 率 
 1个月以下       9               3.95%           3.19% 
 1个月至3个月    130             57.02%          5.24% 
 3个月至6个月    60              26.32%          5.37% 
 6个月至1年      28              12.28%          5.51% 
 1年以上         1               0.44%           6.10% 
 
    上周7家银行共发行26款外币债券和货币市场类理财产品。其中，12款为美元债券和货
币市场类理财产品，平均预期收益率为2.84%。
        
    
    **到期产品全部实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有781款产品到期，246款公布了到期收益率的产品全部实现
了最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。
    
    债券和货币市场工具类产品351款，结构性产品43款，其中人民币债券类产品平均到期
收益率为4.73%，较上期报告下降7个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.76%，较上
期报告下降47个基点。 

    到期收益率达到5.50%及以上的产品共有18款，所有产品均为人民币产品。 

    到期收益率最高的产品为乌鲁木齐商行发行的“金雪莲永丰2号理财产品（24月）”，
资金投向债券与货币市场，为投资期限2年的长期投资产品，到期实现年化9.00%的收益率。
（完）

 (整理 张胜男; 审校 张喜良)
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