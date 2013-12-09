中国资管：上周33款集合信托产品发行，平均规模2.3亿元

路透北京12月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（11月30日-12月6日）共有20家信托公司发行了33款集合信托产品，发行量环比减少12款，降幅26.67%。

33款新发行产品中，31款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.30亿元，环比增加0.21亿元，增幅为10.15%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为75.81亿元，环比下降18.04亿元，降幅为19.22%。

募集规模最大的是华融信托发行的“金威信托贷款集合资金信托计划（第二期）”，募集规模为8.00亿元，这是一款工商企业领域贷款运用类产品。

从期限上看，33款新发行产品中，32款产品公布了期限，平均期限23.91个月，环比缩短0.71个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 9.25% +0.35个百分点

15个月期 1 9.50%

18个月期 2 9.80% -0.22个百分点

24个月期 19 10.51% +0.06个百分点

30个月期 1 13.00% +3.00个百分点

36个月期 1 10.50% +0.50个百分点

60个月期 2 9.60%

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了15款，房地产领域产品发行了10款，金融领域产品发行了4款，基础设施和其他领域产品各发行了2款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了16款，权益投资类产品发行了10款，组合运用类产品发行了4款，债权投资、股权投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品40款**

上周共有21家信托公司成立了40款集合信托产品，成立数量环比增加5款，增幅14.29%。

40款成立产品中，34款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.08亿元，环比下降1.89亿元，降幅为63.77%。

其中，国民信托成立的“融信1号‘平潭大卫城’项目收益权集合资”募集资金规模最大，达3.00亿元，这是一款房地产领域的权益投资类产品。

上周共有24款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.93%，环比上升0.21个百分点。而且上周有1款240个月期限的产品成立。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了12款，房地产领域产品成立了8款，证券投资领域产品成立了6款，基础设施领域产品成立了5款，金融领域产品成立了4款，其他领域产品成立了5款。