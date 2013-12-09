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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 19:11 BJT

东南亚股市：泰国股市面对政治漩涡小涨，马来西亚股市创下纪录高点

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 395.66 2.86 +0.73 -6.71 424.10

新加坡 3113.64 -0.53 -0.02 -1.69 3167.08

马来西亚 1841.87 14.92 +0.82 +9.05 1688.95

泰国 1367.42 5.85 +0.43 -1.76 1391.93

印尼 4214.34 33.55 +0.80 -2.37 4316.69

菲律宾 6008.94 -6.00 -0.10 +3.38 5812.73

越南 511.23 1.11 +0.22 +23.57 413.73

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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