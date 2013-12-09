表格：德国10月工业生产较前月下滑1.2%，9月修正后为下滑0.7%--经济部

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透柏林12月9日 - 德国经济部周一发布数据显示，该国10月工业生产较前月下滑1.2%，9月修正后为下滑0.7%。
以下为详细数据(经季节调整):
工业生产 13年10月 13年9月 13年10月/9月
较上月(%) -1.2 -0.7 -0.5
指数(2005年为基期) 105.6 106.9 106.3
路透调查预估为10月工业生产增长0.8%，分析师预估值分布区间从下滑1.7%至增长2.0%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)