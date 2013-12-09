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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 19:07 BJT

表格：德国10月工业生产较前月下滑1.2%，9月修正后为下滑0.7%--经济部

路透柏林12月9日 - 德国经济部周一发布数据显示，该国10月工业生产较前月下滑1.2%，9月修正后为下滑0.7%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 13年10月 13年9月 13年10月/9月

较上月(%) -1.2 -0.7 -0.5

指数(2005年为基期) 105.6 106.9 106.3

路透调查预估为10月工业生产增长0.8%，分析师预估值分布区间从下滑1.7%至增长2.0%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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