中国经济：不能仅把GDP作为政绩考核指标，政府负债应纳入--中组部

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京12月9日 - 中国中央组织部日前明确发文强调，不能仅仅把地区生产总值(GDP)及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。
中组部印发的相关通知规定，今后对地方党政领导班子和领导干部的各类考核考察，不能搞地区生产总值及增长率排名，中央有关部门不能单纯依此衡量各省（自治区、直辖市）的发展成效。
“选人用人不能简单以地区生产总值及增长率论英雄，不能简单地把经济增长速度与干部的德能勤绩廉画等号，将其作为干部提拔任用的依据，作为高配干部或者提高干部职级待遇的依据，作为末位淘汰的依据。”通知称。
通知并称，地方各级党委政府不能简单地依此评定下一级领导班子和领导干部的政绩和考核等次，对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发工作重点县取消地区生产总值考核。
通知同时要求，强化任期内举债情况的考核、审计和责任追究，防止急于求成，以盲目举债搞“政绩工程”；注重考核发展思路、发展规划的连续性，把积极化解历史遗留问题，是否存在“新官不理旧账”“吃子孙饭”等问题，作为考核评价领导班子和领导干部履职尽责的重要内容。
通知并规定，要对违背科学发展的行为实行责任追究，对拍脑袋决策、拍胸脯蛮干，给国家利益造成重大损失的，损害群众利益造成恶劣影响的，造成资源严重浪费及生态严重破坏的，盲目举债留下一摊子烂账的，要记录在案，视情节轻重，给予组织处理或党纪政纪处分，已经离任的也要追究责任。
今年6月末，中国国家主席习近平就在全国组织工作会议上表示，干部考核再也不能简单以国内生产总值（GDP）论英雄了。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。