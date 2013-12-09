国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但北亚需求坚挺

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透新加坡12月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑，但行业消息称由于日本和中国需求强劲，市场人气仍然不错。
印度的Oil and Natural Gas Corp Ltd(ONGC)出售了一艘船期为12月30至31日的船货，价格为每吨较中东报价升水约34美元，买家为中石化旗下的联合石化。行业消息人士称这要比ONGC在12月中旬售予道达尔的一艘船货价格高出约17%。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向伊藤忠出售一艘船期为12月24-26日的船货，价格为较其定价公式每吨高约30美元，这要较其此前出售给嘉能可的船货跳涨近43%。
贸易消息人士称，北亚最终用户的需求一直支撑着升水。
在定期谈判中，消息人士称阿布扎比国家石油公司(ADNOC)确定了2014年2月至2015年1月其所有三个级别石脑油的定期供给合同。
该公司已确定了其splitter石脑油的供给价格为FOB价每吨较其定价公式高30美元，其低硫级别石脑油则为高30美元，pentane级别为每吨高32美元。
尚不能与ADNOC或其买家确认上述价格。
一消息人士称，买家可能包括Maruzen、三井、壳牌和BP，但也不能证实。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。