国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但北亚需求坚挺

路透新加坡12月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑，但行业消息称由于日本和中国需求强劲，市场人气仍然不错。

印度的Oil and Natural Gas Corp Ltd(ONGC)出售了一艘船期为12月30至31日的船货，价格为每吨较中东报价升水约34美元，买家为中石化旗下的联合石化。行业消息人士称这要比ONGC在12月中旬售予道达尔的一艘船货价格高出约17%。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向伊藤忠出售一艘船期为12月24-26日的船货，价格为较其定价公式每吨高约30美元，这要较其此前出售给嘉能可的船货跳涨近43%。

贸易消息人士称，北亚最终用户的需求一直支撑着升水。

在定期谈判中，消息人士称阿布扎比国家石油公司(ADNOC)确定了2014年2月至2015年1月其所有三个级别石脑油的定期供给合同。

该公司已确定了其splitter石脑油的供给价格为FOB价每吨较其定价公式高30美元，其低硫级别石脑油则为高30美元，pentane级别为每吨高32美元。

尚不能与ADNOC或其买家确认上述价格。

一消息人士称，买家可能包括Maruzen、三井、壳牌和BP，但也不能证实。(完)

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