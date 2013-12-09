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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 19:44 BJT

国际油市：燃料油现货价差在区间内小幅走坚，尽管基本面几无变动

路透新加坡12月9日 - 亚洲燃料油现货价差周一持稳至小幅走坚，与互换市场转强的表现一致，尽管基本面几乎未变。

路透数据显示，380-cst燃料油现货价差上升0.20美元，至每吨较新加坡现货价贴水1美元。

贸易消息人士称，裂解燃料油供应充足且高于需求，而需求则迟缓。

“12月燃料油需求相当清淡，”一名新加坡燃料油船货交易员表示。

“需求看起来疲弱，但供应也不是那么多，”另一名新加坡交易员称。

裂解燃料油是原油二次加工的渣油，而直馏燃料油是原油一次加工的产物。

直馏燃料油则受到中国需求强劲的支撑。消息人士称，中国仍在补充库存以迎接1月的春节。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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