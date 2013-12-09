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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 19:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，市场关注关键的库存报告

路透吉隆坡12月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，逆转日内稍早的升势，因投资者在一项重要的行业报告出炉前锁定获利，不过预计洪水引发了对于供给的担忧，支撑了价格。

一家外国经纪商的交易员说：“在2,680马币上方有一些获利了结，而且没有后续的跟进买盘。”

棕榈油价格一度升至逾两周高位2,689马币，因种植商估计棕榈油11月产出大幅下滑，这将有助于控制库存，尽管现在是出口淡季。

种植商团体周五预计，马来西亚棕榈油产出较前一个月下跌近11%,市场的预期则是下跌1%。

马来西亚棕榈油局(MPOB)将在周二公布马来西亚11月最终库存的官方数据，产出和出口数据。

马来西亚指标2月棕榈油合约 下跌0.8%，至每吨2,648马币(林吉特)。

总成交量为25,202口，低于35,000口的平均水平。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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