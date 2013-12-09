重温稿-香港新股：光大银行设定H股招股价区间，最高筹资217亿港元

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港12月9日 - 香港新股市场继续火热。中国光大银行 周一表示，明日起将进行H股首次公开发行（IPO）；并设定招股价区间为每股3.83-4.27港元，最高筹资217亿港元（约28亿美元），有望成为今年港股最大规模IPO。
光大银行本次预计发售50.8亿股H股，其中95%国际发售，5%公开发售，另设15%超额配股权，以及15%发售量调整权。
针对光大H股招股价为何高于A股的质疑，光大银行副行长林立在新闻发布会上称，是次定价区间已充分考虑机构内涵价值和可比同业情况及发行环境，区间2013年预测市净率0.9-1倍，“定价是适度的，亦给后市成长留有了一定成长空间。”
“过去三年光大的净利润平均增幅在35%，发行前的ROE(股本回报率)达到24%，即使考虑发行因素，将来ROE也能达到20%左右，”他称，“坦率的讲，我们A股每股股价已低于市净值，这是A股对整个银行板块整体估值偏低，客观上讲没有参考意义。”
光大银行A股周一收报2.87元人民币，相当于3.66港元。
林立并表示，此次顺利完成IPO后，料能提升光大核心资本充足率1%。光大资本补充计划将有一个组合式安排，通过H股资本安排，还将战略实施和结构调整，大力发展低资本消耗业务，提高盈利水平，亦在研究考虑二级资本工具 ，如优先股。
据光大银行三季度财报显示，截至三季度末，该行资本充足率为9.65%，核心一级资本充足率及一级资本充足率均为7.89%。
在谈到息差时，光大银行副行长卢鸿称，尽管随着利率市场化的推进，未来银行息差缩小是趋势，但光大仍会通过资产结构调整、大力发展低资本消耗业务、发展中小企业贷款等措施，缩小息差与同业的差距，让利润增加有保障。
光大银行前三季度净利润同比增长13%，净息差2.33%。
中国最大不良债权资产投资者--信达资产管理股份有限公司 近日亦启动香港IPO，筹资约190亿港元。
招股书显示，光大银行共获19名基础投资者认购价值17.4亿美元股份，其中包括中国海运 ，保德信金融（Prudential Financial）。
中国光大证券，中金公司，摩根士丹利以及瑞银为全球共同协调人，光大银新股编号为 。（完）
(记者 赵红梅/李珊珊; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。