国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至逾两周低位，因现货供给增加

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透新加坡12月9日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑，因台湾和中东的现货供给增多，同时市场买兴并不浓厚，特别是主要进口国越南和印尼。
路透数据显示，含硫500ppm柴油溢价下跌0.25美元，价格较新加坡报价每桶升水1.02美元，为11月21日以来最低。
台塑石化标售1月初的柴油船货，含硫量为10 ppm，稍早前曾售出1月的两艘船货，含硫量为500ppm。
交易商称，印度炼厂在经历大面积维护后，产量预计将在1月开始增加，这将让市场的现货供给进一步增多。
海湾地区，阿联酋的油品零售商Emarat完成了下一年的航煤与柴油定期合约。
业界消息人士表示，该公司从阿布扎比国家石油公司(ADNOC)买入26万吨航煤，从Kuwait Petroleum买入18万吨航煤，整体交易量比2013年高出约5%，因航线需求升温。
该消息人士称，Emarat另从阿布扎比国家石油公司买入6万吨含硫量在500ppm的柴油，较今年购买水准有所减少，因其主要客户Federal Electricity and Water Authority的天然气用量曾多。
阿布扎比国家石油公司标售4万吨含硫量500ppm的柴油，船期为12月28日至30日。此次标售将在12月12日关闭，有效期截止到12月15日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。