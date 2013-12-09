国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至逾两周低位，因现货供给增加

路透新加坡12月9日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑，因台湾和中东的现货供给增多，同时市场买兴并不浓厚，特别是主要进口国越南和印尼。

路透数据显示，含硫500ppm柴油溢价下跌0.25美元，价格较新加坡报价每桶升水1.02美元，为11月21日以来最低。

台塑石化标售1月初的柴油船货，含硫量为10 ppm，稍早前曾售出1月的两艘船货，含硫量为500ppm。

交易商称，印度炼厂在经历大面积维护后，产量预计将在1月开始增加，这将让市场的现货供给进一步增多。

海湾地区，阿联酋的油品零售商Emarat完成了下一年的航煤与柴油定期合约。

业界消息人士表示，该公司从阿布扎比国家石油公司(ADNOC)买入26万吨航煤，从Kuwait Petroleum买入18万吨航煤，整体交易量比2013年高出约5%，因航线需求升温。

该消息人士称，Emarat另从阿布扎比国家石油公司买入6万吨含硫量在500ppm的柴油，较今年购买水准有所减少，因其主要客户Federal Electricity and Water Authority的天然气用量曾多。

阿布扎比国家石油公司标售4万吨含硫量500ppm的柴油，船期为12月28日至30日。此次标售将在12月12日关闭，有效期截止到12月15日。(完)

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