全球经济：OECD 10月领先指标微升，主要经济体前景大多有改善

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透巴黎12月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一称，多数主要经济体的前景有所改善，其中欧元区经济增长势头随着债务危机的消散而加快。
OECD表示，该机构涵盖33个成员国的综合领先指标表明，增长已经回到长期趋势水平。
10月领先指标从9月的100.6微升至100.7，进一步远离100的长期均值，创下逾两年高点。
欧元区领先指标从9月的100.7升至100.9。OECD在声明中称，这是“增长势头出现的正面改变”。
欧洲经济火车头德国的领先指标从100.5升至100.7；法国则从9月的长期趋势水准100升至100.2。
OECD称，美国经济运行正接近趋势水平，领先指标稳定在100.8。日本领先指标从101.1升至101.3。
OECD在上个月把明年的全球经济增长预估从4.0%调降至3.6%。其表示，新兴市场经济体减速拖累全球增长，同时发达经济体经历过数年的债务危机后，难以增强经济中的疲弱环节。
中国领先指标从99.2升至99.4，印度连续第四个月守在97.6，俄罗斯亦持平于99.7。(完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。