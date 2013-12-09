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市场报道 | 2013年 12月 9日 星期一 21:07 BJT

投行观点：Bernstein将美国银行 目标价从15美元上调为16美元，评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 洪曦; 审校)

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