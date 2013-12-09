投行观点：富国将PolyOne 评级上调为表现优于大盘--Theflyonthewall.com

美国各类经济指标总览--2017/4/6

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)