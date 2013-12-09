投行观点：富国将PolyOne 评级上调为表现优于大盘--Theflyonthewall.com

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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