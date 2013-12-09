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债券 | 2013年 12月 9日 星期一 21:21 BJT

标题新闻：加拿大11月经季节调整的房屋开工年率为192,235户，10月修正为198,161户

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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