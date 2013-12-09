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市场报道 | 2013年 12月 9日 星期一 22:45 BJT

美国热股：媒体报导称摩根大通藉聘雇中国望族赢取交易

路透12月9日 - 纽约时报周六报导指出，美国主管机关查看摩根大通 内部电子邮件以及电脑档案，当中显示该行倾向聘用中国名望家族的成员以赢取投资银行业务。

摩根大通周一盘初小幅上涨0.64%，报56.42美元。(完)

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