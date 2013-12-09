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债券 | 2013年 12月 10日 星期二 00:38 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.070%，投标倍数为4.33

路透华盛顿12月9日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.070 中值 0.065 低值 0.060 投资 0.071 价格 99.982306 高值得标比率 38.54% 投标倍数 4.33 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,001,378,100 总投标 138,680,214,100 竞争性投标得标 31,517,814,000 非竞争性投标得标 483,564,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/12 到期日 2014/03/13 CUSIP码 912796CC1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)

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