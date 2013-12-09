版本:
中国
债券 | 2013年 12月 10日 星期二 00:35 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.095%，投标倍数为4.64

路透华盛顿12月9日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.090 低值 0.075 投资 0.096 价格 99.951972 高值得标比率 74.30% 投标倍数 4.64 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,187,600 总投标 125,364,438,800 竞争性投标得标 26,186,970,800 非竞争性投标得标 337,216,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/12 到期日 2014/06/12 CUSIP码 912796DC0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐