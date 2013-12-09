版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 9日 星期一 22:42 BJT

美国热股：巴克莱发布利好原油市场报告，多家大型油企盘初小幅上涨

路透12月9日 - 巴克莱银行在周一的一份报告中表示，2014年原油和天然气公司预计将在勘探和生产方面支出约7,230亿美元，较2013年增加6.1%。

巴克莱预计2014年北美勘探和生产的支出将增加逾7%，而全球支出将增加6%至5,240亿美元的纪录高位。

艾克森美孚(Exxon Mobil)周一盘初微涨0.32%，报95.95美元；雪佛龙(Chevron)上涨0.48%，报122.76美元；BP 上涨0.24%，报46.92美元；斯伦贝谢 股价几无变动，报88.14美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐