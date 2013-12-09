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市场报道 | 2013年 12月 9日 星期一 22:46 BJT

美国热股：麦当劳11月全球同店销售低于预估，股价应声下跌

路透12月9日 - 麦当劳 公布11月全球同店销售数据不及预期，受累于美国开店时间在一年以上的餐厅销量大幅下滑。

麦当劳周一盘初下跌1.14%，报95.70美元。(完)

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